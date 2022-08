Pescara ha uno dei climi migliori d'Italia: è terza in classifica

Pescara terza città con il clima migliore in Italia. E' quanto emerge dalla classifica stilata dal Sole24Ore con cui si fotografa il benessere climatico nelle 107 città capoluogo di provincia attraverso 10 indicatori che rilevano le performance metereologiche 2011-2021. L'indice viene utilizzato nella storia indagine sulla qualità della vita nelle province italiane. Pescara è quindi terza con 761,34 punti. Meglio fanno solo Imperia con 780,58 punti e Bari con 777,17 punti. Nella top ten c'è anche Chieti con 711,91 punti.

Per ogni parametri che ha portato a stilare la classifica e validati dal team di metereologi di 3bmeteo, è stato calcolato il valore medio giornaliero annuale e decennale registrato in ciascuna città nell'arco dei 10 anni presi in considerazione. Sono 21 le ore di sole giornaliere in città con un indice di calore, cioè i giorni annui con temperatura percepita maggiore o uguale a 30 gradi, pari a 16. In quanto a ondate di calore, ovvero almeno tre giorni consecutivi nel decennio in cui la temperatura ha superato o è stata pari a 30 gradi, Pescara è quinta in classifica. Trentaduesima invece per quanto riguarda gli eventi estremi, ovvero i giorni annui con un accumulo di pioggia sopra i 40 millimetri per fascia esaoraria. Se tipica è la frase “non è il caldo che ti uccide, ma l'umidità”, va detto però che in realtà la città non è ai primi posti per l'indice di riferimento: è 33esima nella classifica dei 107 Comuni:il dato si riferisce all'umidità relativa registrata nei giorni fuori dal i “comfort climatico”, ovvero al di sopra del 70 per cento o al di sotto del 30. Non si può certo dire che Pescara sia una città ventosa: è 76esima nella classifica dei giorni annui con raffiche superiori ai 25 nodi. Bassa classifica anche per la nebbia e relativamente pochi anche i giorno freddi, cioè in cui è stata percepita una temperatura inferiore ai 3 gradi: Pescara è 37esima. Ventinovesima infine la città in quanto a piogge.

Tra le città peggiori in fondo alla classifica c'è Belluno.