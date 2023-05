Successo per il Pescara Student Fest, l'assessore Cremonese: "I giovani sono il futuro e meritano spazio"

È stato un successo il Pescara Student's Festival 2023 - Giornata dell'arte e della creatività studentesca che si è tenuto in piazza Salotto in occasione del ponte del 1° maggio. Traccia un bilancio con IlPescara.it l'assessore comunale ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese: "Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione che ha coinvolto le scuole superiori della provincia ed è stata un'iniziativa meravigliosa, tesa a mettere in evidenza le capacità e i talenti che sono presenti all'interno delle nostre scuole, in riferimento ai campi dell'arte, della cultura e della musica. È stato un evento molto partecipato, che ha portato a Pescara tante persone provenienti dalla provincia. Chiaramente sarebbe bello se questa tradizione potesse continuare e, soprattutto, essere potenziata, perché investire nei nostri giovani è secondo me una delle cose più importanti".

Cremonese vede in questa rassegna la prosecuzione di un discorso iniziato con il We Love Fest: "Sono contento di aver ideato un contenitore che ha al suo interno molti grandi nomi della musica italiana, ma anche gli artisti locali. Da quando ci siamo insediati abbiamo fatto esibire più di quaranta band del posto, segno che crediamo fortemente nella valorizzazione dei nostri talenti. In particolare, abbiamo dimostrato che qui ci sono delle realtà che non hanno nulla da invidiare ai grandi gruppi musicali già presenti sull'intero territorio nazionale. Tanti artisti sono stati lanciati e la manifestazione che abbiamo creato è stata, dopo soli due anni, finanziata dal ministero del turismo con una cifra addirittura di 95mila euro. Intendiamo assolutamente proseguire su questa strada, perché i giovani sono il futuro e meritano spazio".