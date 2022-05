Pescara e Spoltore a "L'Italia a morsi" su Food Network

Pescara e Spoltore in vetrina a "L'Italia a morsi" su Food Network. Le due città sono state protagoniste del format condotto da Chiara Maci e andato in onda su Food Network questa sera (replica prevista domenica mattina alle ore 9). La food blogger di origini campane ha cominciato il proprio viaggio dalla macelleria agricola "Fratelli Pompa" di Villa Raspa di Spoltore, dove insieme al titolare Gabriele Pompa è andata alla scoperta degli arrosticini cercando di carpirne i segreti e parlando, soprattutto, della ricetta tradizionale di questo piatto abruzzese così tipico.

Successivamente la Maci si è spostata a casa di una signora a Cerratina di Pianella per imparare a realizzare alcune specialità abruzzesi come le pizze fritte, "pipindun e ove" (peperoni e uova), sagnette alla trippitara, pallotte "cace e ove" e pricoche. È stata, questa, l'occasione anche per dare un po' di ricette al pubblico. Poi Chiara ha concluso il proprio itinerario alla 'Chitarra Antica', nel centro di Pescara, vero e proprio "tempio" della pasta alla chitarra.

Le riprese sono state effettuate quasi un anno fa, per la precisione a giugno, quando la troupe del programma era stata anche a Teramo (la cui relativa puntata è già stata trasmessa lo scorso 23 febbraio) per degustare le Virtù e il miele.