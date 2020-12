Anche a Pescara la "spesa sospesa del contadino" per donare verdura, frutta e alimenti ai bisognosi

Alimenti, verdura, frutta ma anche farina e conserve di pomodoro donate dagli agricoltori di Coldiretti tramite l'iniziativa della spesa sospesa, alle famiglie e persone bisognose per rendere il loro Natale meno triste. Torna anche nel mercato di campagna amica di Pescara, in via Paolucci, l'iniziativa "spesa sospesa del contadino".

Nella giornata di ieri sabato 12 dicembre i clienti del mercato hanno potuto decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell'usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso i prodotti a chilometro zero sono stati messi a disposizione dagli agricoltori nell'ambito dell'iniziativa che si ripeterà ogni sabato ed è attiva in tutta Italia.

Le donazioni andranno soprattutto a famiglie e soggetti che fanno parte dei "nuovi poveri", ovvero coloro che a causa della crisi generata dalla pandemia sono rimasti senza lavoro e senza alcune forma di assistenza ufficiale. Una pandemia che, se da un lato vede quattro italiani su dieci intenzionati ad aderire ad iniziative di beneficenza per il Natale, ha portato anche ad un 34% di cittadini che hanno dovuto rinunciare nel 2020 a questo genere di iniziative benefiche.

Coldiretti Abruzzo ha commentato: