Pescara fra le città più virtuose in Italia per la spesa sostenuta nell'affitto degli immobili ad uso pubblico

Pescara riceve una tripla A dalla fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per le spese sostenute nelle locazioni d'affitto di immobili ad uso pubblico. Lo ha reso noto l'Adnkronos che ha diffuso i dati dello studio condotto dalla fondazione sul fronte delle spese delle Regioni e dei Comuni capoluogo di provincia italiani con il progetto Pitagora. La nostra città assieme ad altri 14 capoluoghi ha ottenuto il punteggio più alto in termini di contenimento per questo capitolo di spesa, con i dati che fanno riferimento al 2020. La più virtuosa in Italia è Potenza che spende appena 524,24 euro, seguono Pavia (3.412,60), Vercelli (7.000,00), Avellino (7.154,54), Pescara (7.749,00), Benevento (9.049,24), Verbania (9.634,57), Nuoro (16.570,55), Teramo (27.740,39), Andria (30.396,16), Cosenza (31.871,60), Barletta (37.130,05), Cagliari (56.148,52), Sassari (74.817,85), Livorno (270.853,02).

Doppia A, quindi punteggio comunque positivo, per Taranto, Latina, Reggio Calabria, Alessandria, Mantova, Ferrara, Ancona, Prato, Firenze, Foggia, Treviso, Varese, Torino, Agrigento, Trieste, Catania, Trapani, Milano, La Spezia, Terni, Monza, Bari, Caltanissetta, Belluno, Asti, Massa, Napoli, Enna, Savona.

Una singola A l'hanno ottenuta invece: Messina, Imperia, Salerno, Cesena, Siena, Vibo Valentia, Lucca, Como, Trani, Biella, Brindisi, Crotone, Novara, Pistoia, Brescia, Parma, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia, Padova, Verona, Cuneo, Oristano, Palermo, Siracusa, Pisa, Vicenza, Rieti. Analizzando infine i dati di spesa per le locazioni d'immobili delle Regioni, l'Abruzzo ottiene una tripla B con una spesa di 2.439.237,36 euro nell'anno 2020.