La denuncia degli studenti universitari Pas: "A Pescara mancano spazi per lo studio"

Gli studenti universitari dell'associazione Pas chiedono maggiori spazi per studiare a Pescara. L'associazione infatti denuncia la presenza di appena 21 posti nella sala studio in via Tirino, ma all'interno del campus in viale Pindaro e nelle biblioteche regionali gli spazi sono inaccessibili a causa della pandemia.

Anche la categoria degli studenti universitari è stata duramente colpita dalla pandemia, senza certezze per il ritorno in presenza e senza che nessuno di fatto si assuma le responsabilità delle decisioni prese. L'università D'Annunzio ha messo a disposizione, anche in zona rossa, solo lo spazio in via Tirino, con le strutture universitarie fisicamente aperte ma inutilizzabili per lo studio:

Da tempo chiediamo, come associazione studentesca, che vengano prese misure in merito. Abbiamo protocollato una richiesta formale all’amministrazione affinché fosse disposta l’apertura in sicurezza di parte degli spazi siti in Viale Pindaro, così da ampliare la disponibilità di postazioni per lo studio individuale. L’ateneo ha a disposizione tutta la strumentazione, il personale e lo spazio fisico per garantire una gestione sicura e distanziata quantomeno delle aule per adibirle allo studio individuale dato che non sono previste attività didattiche in presenza.

Secondo l'associazione, mancano risposte concrete per trovare una soluzione a questo problema, considerando che solo l'ateneo di Chieti - Pescara ha oltre 24 mila studenti a cui si somma la drammatica chiusura delle biblioteche comunali e regionali tutt'ora inaccessibili, aperte solo per il prestito esterno ma non per la consultazione interna.