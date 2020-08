A Pescara nasce la scuola per piccoli dj, per far tornare a sorridere i bambini dopo il lockdown

Una scuola per piccoli dj, per dare loro nuovi stimoli ed emozioni dopo il lockdown e con le norme di distanziamento sociale che impediscono loro ancora un contatto diretto con i propri coetanei. L'idea è stata portata avviata dall'Asd Accademia Biancazzurra di Pescara assieme al noto dj pescarese Marco La Sorda. Questo genere di attività permette di rispettare le norme anticontagio, ma regala momenti di svago, rilancio e felicità per i più piccoli spiega l'ideatrice Milena Pesolillo.

Il corso estivo ha avuto un grande successo ed ora sarà inserito dall'autunno nella Mls Academy - Accademia Biancazzurra, l'associazione sportiva dilettantistica che si occupa di varie discipline come ginnastica artistica, di scuola calcio, di attività motoria per diversamente abili avviando anche l'unica scuola di cheerleading in Abruzzo. Marco La Sorda farà divertire i bambini fra cuffie, giradischi e vinili, oltre a cd ed mp3 con lezioni teoriche e pratiche. Il corso riguarda i bambini dai 6 ai 14 anni che ha commentato: