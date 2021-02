A Pescara eseguiti 6.149 tamponi rapidi in due giorni per lo screening di massa: scovati 88 positivi

Sono 6.149 i cittadini pescaresi che nello scorso fine settimana hanno partecipato allo screening di massa per la ricerca degli asintomatici da Covid. Lo ha fatto sapere la Asl di Pescara specificando anche la distribuzione nelle due sedi di prelievo, ovvero la stazione di Porta Nuova e il centro fiere in via Tirino.

Sabato 6 febbraio 1.845 test rapidi eseguiti alla stazione di Porta Nuova con 24 positivi, mentre nel centro fiere in via Tirino sono 1.112 i test rapidi eseguiti con 19 positivi.

Domenica 7 febbraio nel centro alla stazione di Porta Nuova sono stati eseguiti 1.856 test con 22 positivi, mentre al centro fiere in via Tirino 1.336 test con 23 positivi. Complessivamente il bilancio è dunque di 88 persone asintomatiche positive al Covid, che ora si sottoporranno al tampone molecolare Asl e che si trovano comunque già in quarantena.