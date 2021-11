Pescara al 76esimo posto fra città italiane per il rapporto "Ecosistema urbano"

Pescara si piazza al 76esimo posto su 105 città italiane nella classifica di Legambiente relativa al rapporto "Ecosistema Urbano" che valuta la qualità della vita nelle città del nostro Paese in base ad una serie di 18 parametri raggruppati per 5 aree, ovvero aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Ad ogni singolo parametro viene assegnato un punteggio da 0 a 100 che si somma a tutti quelli presi in considerazione per calcolare il punteggio medio che determina il posizionamento nella classifica generale.

Nello specifico, Pescara ottiene un punteggio medio del 45,7%: analizzando invece i singoli paramentri, buone performance sono state registrate per l'uso efficente del suolo, per il verde urbano, per il numero di decessi per incidenti stradali ogni 1000 abitanti, mentre si registrano dati relativamente negativi per la percentuale di raccolta differenziata (78esimo posto), rifiuti prodotti (74esimo posto), dispersione della rete idrica (86esimo posto). Da segnalare che fra le 20 città più virtuose in Italia troviamo Teramo con una percentuale media del 62,5%.

A livello nazionale, i dati del rapporto mostrano come ci sia un crollo del trasporto pubblico, e un aumento delle auto circolanti legato anche alla pandemia. Restano preoccupanti i livelli di smog e di perdite della rete idrica. Poche le note positive: crescono differenziata e infrastrutturazioni ciclabili. In testa alle città più virtuose c’è Trento, seguita da Reggio Emilia, Mantova, Cosenza e Pordenone. Ultime Brindisi, Catania e Palermo.

IL RAPPORTO COMPLETO ECOSISTEMA URBANO 2021