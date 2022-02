Le bellezze di Pescara su Raiuno all'interno di "Linea Verde Explora"

Le bellezze di Pescara sono tornate ad essere protagoniste su Raiuno, all'interno di "Linea Verde Explora". La puntata dedicata alla nostra città, e più in generale all’Abruzzo, è stata trasmessa ieri (19 febbraio). Federico Quaranta è andato alla scoperta della Marsica, mentre Angela Rafanelli ha fatto tappa proprio nel capoluogo adriatico.

In particolare, l'ex inviata delle 'Iene' ha intervistato nella pineta dannunziana lo scrittore Salvatore Santangelo, per poi andare a camminare da sola sul lungomare. Poco dopo ha fatto una passeggiata sul ponte del mare con Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione agribusiness di Intesa Sanpaolo. Infine, la Rafanelli è tornata in spiaggia mentre Umberto Palazzo (voce e chitarra) e Piero Delle Monache (sax) suonavano "La riviera", recente brano del leader dei Santo Niente che nel testo contiene riferimenti illustri a Flaiano, Fellini, Dalla e Rino Gaetano.

Per quanto riguarda, invece, il versante aquilano, Quaranta è partito dal Castello Piccolomini di Celano per fare successivamente visita alla Piana del Fucino, di cui ha spiegato tutta la storia, a partire dal fatto che un tempo quell'area era occupata da un lago che fu prosciugato nel 1875. È poi toccato al Centro Spaziale "Piero Fanti" di Telespazio, concludendo infine con Trasacco.

Per rivedere la puntata è sufficiente cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2022/02/Linea-Verde-Explora---Abruzzo---19022022-b2cb5d2c-47de-4378-9893-64297315af12.html.