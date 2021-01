Arriva anche a Pescara e provincia il servizio di spedizione a domicilio di Poste italiane

Anche a Pescara e provincia è disponibile il nuovo servizio di Poste italiane "Poste Delivery Web", che consente il ritiro gratuito delle spedizioni direttamente a domicilio. In questo momento di pandemia, spiega Poste, è fondamentale dare servizi che possano garantire la massima sicurezza agli operatori e ai clienti, che avranno la possibilità di acquistare le spedizioni direttamente dal sito web e inoltre senza la necessità di stampare la lettera di vettura evitando un ulteriore possibilità di contagio con l'operatore.

Il sito di riferimento + https://postedeliveryweb.poste.it o in alternativa può essere utilizzata l'app di poste italiane. Si può anche scegliere di recarsi in uno degli 80 uffici postali o degli 81 "Punto poste" presenti in provincia di Pescara, mostrando all'operatore il codice 2d generato al momento dell'acquisto senza nessun foglio cartaceo.

Ovviamente sarà sempre possibile monitorare la spedizione durante tutte le fasi con alert via email o sms, spedendo pacchi fino a 30 kg di peso 220 cm di somma delle tre dimensioni.