Anche a Pescara e provincia pensioni in pagamento dal 26 agosto

Lo ha reso noto Poste Italiane aggiungendo che in 13 uffici postali del capoluogo e in 19 della provincia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite whatsapp

Poste Italiane ha comunicato che a partire da giovedì 26 agosto a Pescara e provincia. ci sarà il pagamento delle pensioni per il mese di settembre. I titolari di postamat, carta libretto o postepay evolution non dovranno recarsi allo sportello in quanto l'accredito avverrà direttamente sul conto con possibilità di prelievo in contanti

In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Per i cognomi dalla A alla B giovedì 26 agosto, dalla C alla D venerdì 27 agosto; dalla E alla K sabato mattina 28 agosto; dalla L alla O lunedì 30 agosto; dalla P alla R martedì 31 agosto; dalla S alla Z mercoledì 1° settembre. Per gli uffici postali aperti invece tre giorni a settimana i cognomi dalla A alla D giorno 1, dalla E alla O giorno 2, dalla P alla Z giorno 3.

Per gli over 75 è possibile richiedere la consegna della pensione a domicilio delegando i carabinieri. Per entrare negli uffici postali è sempre necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di un metro. In tutti i 13 uffici postali di Pescara e in altri 19 della provincia è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite whatsapp al numero 3715003715.