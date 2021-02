A Pescara e provincia il 70% dei contagi è della variante inglese

La percentuale di casi relativi alla variante inglese, in provincia di Pescara, sale al 70% nelle ultime ore confermando il trend in crescita che rende, di fatto, la variante dominante rispetto al Covid 19 di prima generazione. Lo ha fatto sapere Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di Genetica molecolare - Test Covid-19 dell'Università di Chieti che in Abruzzo si occupa del sequenziamento delle varianti sui nuovi casi.

Secondo Stuppia, il dato statistico ormai è robusto alla luce dei numeri arrivati negli ultimi giorni e dunque la variante cresce progressivamente, dimostrando che esiste un "caso Abruzzo" e non una casualità o un problema riconducibile ad un singolo focolaio. Ricordiamo che ieri 19 febbraio in Abruzzo ci sono stati 494 nuovi casi di Covid, di cui 271 nella provincia di Pescara.