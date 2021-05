Pescara si prepara a vivere il suo primo fine settimana con il coprifuoco alle 23

Primi, timidi segnali di normalità a Pescara. La città, infatti, si prepara a vivere il suo primo fine settimana con il coprifuoco alle 23. La misura, per una regione come l'Abruzzo che è in zona gialla, sarà valida fino al prossimo 7 giugno, quando dovrebbe avvenire il passaggio in fascia bianca con la conseguente cancellazione di qualsiasi restrizione oraria.

In tutta Italia, invece, il coprifuoco dovrebbe essere tolto definitivamente a partire dal 21 giugno. Per quanto riguarda la ristorazione, fino al 31 maggio si potrà rimanere a mangiare ai tavoli entro e non oltre le 23, ma esclusivamente all'esterno. Dal 1° giugno, poi, tutti i locali avranno la possibilità di servire i loro clienti anche all’interno.