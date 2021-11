Apre a Pescara il Pop up store di Iginio Massari Alta Pasticceria

Apre a Pescara un nuovo Pop Up store di Iginio Massari Alta Pasticceria. Il punto vendita temporaneo, che sarà aperto fino al prossimo 30 gennaio 2022, si trova all'angolo fra via Milano e via Trento, ed è il primo che si trova in un centro città considerando che gli altri sono stati aperti all'interno delle principali stazioni italiane. Si tratta del settimo Pop Up store in Italia, dove saranno offerti prodotti firmati dal maestro fra cui macarons, praline, cremini, torte confezionate, plum cake, biscotti, tavolette di cioccolato e, in occasione del Natale, pandoro e panettone nella versione classica, al cioccolato, al cacao e cioccolato e nell'edizione limitata celebrativa del 50esimo anniversario al caramello e mandarino. Il punto vendita è apesto dalle 9 alle 20.