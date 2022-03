Emergenza Ucraina, il toccante incontro tra i delegati FdI e i profughi alla frontiera di Medyka

Il terzo giorno di presenza in Polonia della delegazione abruzzese di Fratelli d'Italia, è iniziato con l'arrivo del secondo tir di aiuti, raccolti in collaborazione con i volontari della protezione civile del Modavi, ma è stato l'incontro con i profughi alla frontiera di Medyka a lasciare il segno nella delegazione volata al confine con l'Ucraina. “Dopo aver incontrato il sindaco di Jaros?aw, Stanis?aw K?opot – spiega il segretario regionale FdI segretario regionale - ci siamo recati, accompagnati dal presidente Ortyl, sulla frontiera di Medyka, da dove circa 150 mila ucraini, in questo mese, sono arrivati in Europa e continuano ad arrivare. Ci siamo, poi ,trasferiti a Przemysl la cui stazione rappresenta un altro punto di ingresso in Polonia. Abbiamo visto i volti straziati di donne, bambini e anziani strappati alla loro terra da questa folle guerra. È il cuore della solidarietà ad accoglierli in Europa, grazie al grande lavoro dei volontari. Riportiamo con noi n Italia l'invito delle istituzioni polacche incontrate, a non smettere di alimentare la macchina della solidarietà, ed è esattamente quello che faremo”. Colpito da quanto visto e vissuto in questi tre giorni, anche il coordinatore provinciale di Chieti Antonio Tavani: “un’ esperienza profonda per due ‘immagini’ che restano impresse – dichiara - : la grande capacità di organizzazione e di accoglienza fornita dalla Polonia, e la straordinaria forza di un'anziana donna che attraversava la frontiera a piedi, verso l'Ucraina, per portare buste di aiuti agli uomini rimasti a combattere. Ho lasciato in dono, al sindaco di Jaros?aw, la bandiera del mio Comune, Fara San Martino, in segno di amicizia e di collaborazione che continueremo a coltivare e incentivare nei prossimi mesi”.