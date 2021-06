Anche a Pescara monopattini gratis per i maturandi che arrivano a scuola per sostenere l'esame di Stato

Anche a Pescara i maturandi potranno utilizzare gratuitamente i monopattini della Helbiz per raggiungere le scuole in occasione delle prove per l'esame di Stato. Lo ha fatto sapere la stessa società di noleggio dei monopattini attiva anche nella nostra città. Gli studenti potranno dunque recarsi a scuola senza pagare il servizio. Un servizio simile era già stato attivato per la campagna vaccinale mettendo a disposizione gratuitamente i mezzi per chi si recava negli hub per la somministrazione, ottenendo un grande riscontro in termini di corse da parte degli utenti.

Per poter usufruire del servizio basterà utilizzare la app di Helbiz e compilare il form online al link https://bit.ly/3cHNQIo. Helbiz oltre a Pescara, è attiva su altre 18 città come Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo, Pescara, Modena, Bari, Verona, Cesena, Ferrara.