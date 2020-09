Pescara ricorda il maresciallo di Resta, morto il 16 settembre 1996 durante una sparatoria

La città di Pescara ricorda oggi 16 settembre, il 24esimo anniversario della morte del maresciallo Marino Di Resta, che rimase ucciso a seguito di un inseguimento e di una sparatoria avvenuta nel 1996.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amministrazione comunale ha organizzato per le 17,00 la deposizione di una corona d'alloro in via Polacchi/piazza Di Resta alla presenza della moglie del militare ucciso, Giuseppina Franzone. Alle 19 invece si terrà la santa messa di suffragio nella chiesa di San Luigi Gonzaga.