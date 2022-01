Pescara torna protagonista di "Linea verde" [FOTO]

Pescara torna protagonista di "Linea verde". Come già accaduto più volte nel corso degli ultimi anni, il capoluogo adriatico sarà presto di nuovo al centro della celebre trasmissione di Raiuno. Per la precisione, la puntata di "Linea verde" con la nostra città come protagonista dovrebbe andare in onda il prossimo 12 febbraio a partire dalle ore 12.

Stamattina una troupe della Rai ha ripreso sul lungomare il cantautore abruzzese Umberto Palazzo, coadiuvato dal sassofonista pescarese Piero Delle Monache. I due, di fronte alle telecamere, hanno suonato "La riviera", recente brano di Palazzo che nel testo contiene riferimenti illustri a Flaiano, Fellini, Dalla e Rino Gaetano.

Umberto Palazzo, per documentare questo incontro, ha anche postato una fotografia sui social, accompagnandola con una breve didascalia che recita: "Quando una troupe della Rai passa da Pescara e ti chiedono di suonare un pezzo sulla spiaggia con l'amico Piero Delle Monache".