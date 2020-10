Strade e piazze affollate nel pomeriggio in centro a Pescara: dalle 18 è scattata l'ordinanza "anti Halloween"

Sabato pomeriggio all'insegna delle strade e piazze piene a Pescara, con il divieto di festeggiare Halloween imposto dal presidente Marsilio a partire dalle 18 di oggi 31 ottobre e fino alle 5 del mattino di domani 1 novembre. Nonostante l'aumento costante di casi e l'emergenza sanitaria, molte persone si sono trovate in strada complice anche il clima mite, come riporta l'Ansa.

I locali e bar, lo ricordiamo, dalle 18 hanno dovuto chiudere con i ristoranti che potranno effettuare solo il servizio d'asporto e a domicilio fino a mezzanotte, ma a quanto pare i cittadini si stanno adattando alle nuove abitudini portando i bambini in strada mascherati nel primo pomeriggio. Segnalati anche assembramenti soprattutto di giovani e giovanissimi che in alcuni casi non rispettano le norme riguardanti l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale. Buone presenze anche nella zona della movida di piazza Muzii.