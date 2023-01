A Pescara Estra spa premia le vincitrici della Call To Action “Le Buone Notizie dello Sport”

A Pescara le premiazioni delle associazioni sportive vincitrici nella Regione Abruzzo da parte di Estra spa. A ricevere i premi sono le società vincitrici della Call to Action “Le Buone Notizie dello Sport”. Estra spa ha realizzato incontri con i giovani, protagonisti dei racconti di sport proposti dalle società che hanno aderito

Le associazioni sportive sono state premiate nella sala consiliare del Comune di Pescara. Il premio consiste in un riconoscimento economico dedicato alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport attraverso il proprio operato, sottolineandone il ruolo di strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

L’evento è stato moderato da Walter Nerone e durante l’incontro sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, Enzo Imbastaro, presidente Coni Abruzzo, Francesco Verniani amministratore delegato Estra Prometeo spa, il quale ha affermato:

“Essere qui oggi, a conclusione di un percorso su una competizione che ha visto sempre più società partecipanti, è motivo di grande soddisfazione. Siamo arrivati al coinvolgimento di tanti operatori e di tanti progetti e soprattutto di tanti valori che la mia azienda condivide. Un’azienda deve fare valore economico, ma deve farlo in modo sostenibile con metodi e modi sostenibili. Fair play, inclusione sostenendo gli ultimi: un’assonanza che Estra sposa e che rende la promozione di questo tipo di progetti, anche un modo per migliorare se stessa. Le aziende valutano molto attentamente chi è capace di migliorare in maniera sostenibile facendolo in modo sano. Per premiare la buona progettualità, Estra c’è e ci sarà sempre, perché questo è ciò che ci fa crescere. Grazie a chi ha partecipato.”

È poi intervenuto Roberto Ghiretti, ceo Sg Plus. L’evento si è concluso con la premiazione delle società vincitrici in Abruzzo: