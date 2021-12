Pescara perde sei posizioni e si piazza al 49esimo posto nella classifica della qualità della vita del Sole 24 ore

Il Sole 24 ore ha pubblicato la consueta classifica della qualità della vità nelle città e province italiane. La graduatoria finale tiene conto di diversi parametri fra cui la sostenibilità ambientale, mobilità, servizi di vario genere e nella classifica del 2021 la provincia di Pescara perde 6 posizioni rispetto allo scorso anno, piazzandosi al 49esimo posto. La nostra provincia è comunque quella piazzata meglio rispetto alle altre tre abruzzesi: L'Aquila si posiziona al 62esimo posto, seguita da Chieti al 63esimo posto e da Teramo al 68esimo posto.

Analizzando poi le singole voci prese in considerazione dallo studio, la provincia di Pescara si piazza al secondo posto in Italia per i medici di famiglia ogni 10 mila abitanti, mentre all'opposto è agli ultimi posti per la qualità della vita dei bambini, alla posizione 102. Per gli altri parametri principali troviamo: Ricchezza e consumi al 73esimo posto, Affari e Lavoro al 58esimo posto, Giustizia e Sicurezza al 73esimo posto, Demografia e Società al quinto posto, Ambiente e Servizi al 63esimo posto e Cultura e Tempo libero al 13esimo posto.

La classifica completa per la provincia di Pescara qui: https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/pescara