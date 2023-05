Pescara tra le 10 città italiane più adatte alle famiglie con bambini: è la seconda in classifica

È stata pubblicata da Enjoy Travel la nuova classifica delle 10 città italiane più adatte alle famiglie con bambini. L’elenco si basa su fattori quali presenza di asili nido, stipendio medio, costo abitazioni e sicurezza. A ciascun fattore abbiamo dato un punteggio da 1 (minimo) a 10 (massimo) e sommati i risultati. E in base al punteggio ottenuto, Pescara occupa il secondo posto in classifica.

Il punteggio raggiunto da Pescara è di 26 punti, raggiunti grazie ai servizi e non solo offerti alle famiglie con bambini. Enjoy Travel sottolinea che Pescara “offre tanto a famiglie e bambini. Sul territorio sono presenti 30 asili nido. Ci sono numerose gelaterie, il Parco La Rupe dove è possibile vedere puma e leoni. Tante anche le case vacanza adatte alle famiglie con bambini. Lo stipendio medio per un individuo e di circa 1900 euro mentre per quanto riguarda gli affitti, il costo è di meno di 8.50 euro al metro quadro”.

Pescara risulta seconda dietro Udine, con 28 punti, e davanti ad Aosta, che ha totalizzati 25 punti. Ecco l’elenco completo delle 10 città italiane più adatte alle famiglie con bambini: