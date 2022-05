Anche a Pescara la campagna di Marevivo contro l'abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti nell'ambiente

Toccherà anche a Pescara la campagna di sensibilizzazione "Piccoli gesti, grandi crimini" lanciata da Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica per la sensibilizzazione sulle conseguenze del “littering” e la raccolta di dati utili per capire e prevenire il fenomeno. La campagna punta non solo a contrastare l'abbandono di mozziconi, ma anche di piccoli rifiuti come bottigliette di plastica, tappi e scontrini. Circa il 65% dei mozziconi non viene infatti smaltito correttamente, con la conseguenza che oggi sono tra i rifiuti più presenti e diffusi, anche sulle nostre spiagge.

L'iniziativa prevede la possibilità per i cittadini di segnalare la presenza di mozziconi e piccoli rifiuti dal sito www.piccoligesti.eu che conterrà un’open data map digitale mentre le amministrazioni prevederanno in quei punti campagne di pulizia straordinaria. Il littering è l'abbandono in strada e nell'ambiente di piccoli rifiuti e mozziconi, un fenomeno enorme che causa un grave danno ambientale spiega Marevivo. A Pescara l'iniziativa arriverà dal 22 al 28 luglio dove i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al Qr Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “Marina” e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.