È ufficiale: Pescara ottiene la Bandiera blu anche per il 2022

Pescara ottiene la bandiera blu anche per il 2022. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina dall'amministrazione comunale dopo i lavori della conferenza della Fee Italia che ha proclamato le località che hanno ottenuto il riconoscimento rispettando i rigidi parametri richiesti sulla qualità delle acque, gli obiettivi di contrasto all’inquinamento, la qualità dei servizi e la gestione sostenibile del territorio dal punto di vista ambientale. Il sindaco Carlo Masci ha espresso soddisfazione aggiungendo che non era facile confermarsi, ma di fondamentale importanza:

"È il frutto dell’impegno che il gruppo di lavoro che ho insediato nel 2019 ha portato avanti in questi mesi per far sì che lo storico risultato ottenuto da Pescara nel 2021 non andasse disperso. Come si sa si tratta di uno dei punti sostanziali del mandato di governo della città e rientra in quella visione di Pescara come città accogliente, capace di attrarre turisti e visitatori con un mare pulito e servizi di qualità; ma si tratta anche dell’affermazione di un cambiamento culturale che sta coinvolgendo gli operatori economici e le scuole, perché la Bandiera blu non è del sindaco ma di tutti i cittadini che devono dare il loro contributo. Quando parliamo di transizione ecologica ci riferiamo a questo, per cui sono particolarmente orgoglioso che la Fee ci abbia indicato come realtà virtuosa, come mai era accaduto in precedenza, per le buone pratiche di sostenibilità ambientale. La Bandiera blu è a tutti gli effetti un marchio di qualità di formidabile valore per certificare la qualità amministrativa del territorio"

Quattordici le realtà abruzzesi che hanno ottenuto il riconoscimento, con l'ingresso anche di Alba Adriatica. L'assessore al mare e fiume Nicoletta Di Nisio ha aggiunto che la strada imboccata è quella giusta, ed i passaggi da portare avanti sul litorale sono infrastrutturali e hanno riguardato e riguardano il ripascimento di vari tratti dell’arenile, la realizzazione di ulteriori piste ciclabili, accessi e servizi per disabili fisici, il completamento del parco depurativo e la realizzazione delle nuove infrastrutture portuali che ne stanno valorizzando la vocazione turistica.

"È un bel viatico per la stagione estiva in un momento di grande difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria e per gli effetti della crisi internazionale. Come sistema territoriale dobbiamo farci trovare pronti e in questa direzione stiamo lavorando con gli uffici per la valorizzazione del Mare e del Fiume. Ringrazio pubblicamente Ester Zazzero ed Emilia Fino per il lavoro portato avanti per ottenere questo risultato."

Alla diretta streaming erano presenti, oltre al sindaco Masci e agli assessori Nicoletta Di Nisio e Isabella Del Trecco, la dirigente del settore qualità dell’ambiente Emilia Fino, e la responsabile per “Pescara Bandiera blu”, Ester Zazzero. I parametri presi in considerazione dalla Fee sono: spiaggia, qualità delle acque di balneazione, depurazione delle acque reflue, gestione dei rifiuti, educazione ambientale ed informazione (attraverso il progetto Eco-School), iniziative ambientali, certificazione ambientale, turismo, stabilimento balneare, pesca professionale e altri adempimenti. Un'altra ecospiaggia sarà realizzata sul litorale sud in partnership con la Fater, mentre la cerimonia di consegna della Bandiera blu avverrà entro il mese di maggio.