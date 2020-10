A Pescara il sindaco Masci firma l'ordinanza per anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento

Il sindaco Masci ha firmato l'ordinanza che permetterà una deroga rispetto al calendario annuale tradizionale per l'accensione degli impianti di riscaldamento.

A partire da domani 15 ottobre, infatti, sarà possibile attivare gli impianti per uso domestico e negli edifici pubblici, rispettando tutte le disposizioni previste dalle norme attualmente in vigore. La decisione arriva a seguito del calo delle temperature che soprattutto nelle ore notturne anche in città, negli ultimi giorni sono scese attorno ai 10 gradi per le minime.