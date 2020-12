VIDEO | Marketing e promozione della città, il Comune presenta il progetto 'Pescara 360 Experience'

Da oggi, 23 dicembre, si ha l'opportunità di visitare Pescara in modalità virtuale da pc, tablet o smartphone, scoprendone le bellezze e i luoghi caratteristici ma anche effettuando acquisti on line. L'indirizzo da consultare è questo. Il progetto si chiama 'Pescara 360 Experience' ed è stato presentato oggi all’Aurum dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore al turismo Alfredo Cremonese e dal dirigente comunale del settore innovazione Santucci.

"Si tratta della più grande operazione di promozione della città e di marketing territoriale mai realizzata a Pescara - ha detto Masci - con un investimento minimo ma che promette grandi ricadute di interesse, sia a scopo turistico-culturale che economico. Oggi Pescara diviene facilmente raggiungibile e visitabile in tutti i suoi più importanti punti di interesse e questo ci rende orgogliosi perché questo è stato frutto delle forze del Comune e non di grandi colossi del settore digitale".

Il sistema consente una visita virtuale della città attraverso fotografie, video a 360 gradi e riprese da drone. Le aree “virtualizzate” a oggi sono cinque: centro, vie dello shopping, Pescara Vecchia, Ponte del mare-Marina e Aurum-Auditorium. Nei prossimi mesi, tuttavia, i contenuti virtuali del tour verranno fortemente implementati.

Per l’assessore Cremonese "Pescara è probabilmente la prima città in Italia a dotarsi di un simile sistema evoluto di promozione turistica ed economica, almeno per quanto riguarda gli sazi aperti. Altrove si è fatto qualcosa del genere solo per visitare musei e monumenti, cosa che è possibile fare oltretutto anche in questo caso. Il “Pescara Virtual Tour” sarà oltretutto interconnesso con il sito “Pescara Shopping & Life”, specificatamente dedicato a titolo gratuito al commercianti e agli acquisti on-line".