Anche il personale dell'ospedale Covid di Pescara augura buone feste a tutti con un video su Facebook [VIDEO]

Anche il personale sanitario del quarto livello del Covid Hospital di Pescara ha voluto inviare gli auguri di buon Natale e buone feste a tutti i cittadini e pazienti, attraverso un video pubblicato su Facebook che subito è diventato virale ottenendo centinaia di condivisioni e commenti di sostengo ed apprezzamento da parte degli utenti.

Medici, infermieri e tutto il personale hanno voluto dedicare il video ai pazienti che hanno vinto la battaglia con il virus e a quelli che purtroppo sono deceduti:

A noi, alle nostre famiglie, a chi è ancora qui dentro, a chi ce l'ha fatta e a chi non c'è riuscito, alle loro famiglie, a chi ci supporta, a chi ci sostiene e a chi crede che sia tutta una messinscena, a chi spera di tornare alla vita di prima, a chi non smette mai di lottare, a chi non molla mai. Buon Natale ed un bacio rivolto al cielo da tutti noi del Covid Hospital 4 livello di Pescara