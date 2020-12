Una pergamena di benemerenza a Valentina Lancione per le oltre 2 mila "scatole di Natale" raccolte

Con il risultato straordinario di aver raccolto 2092 "scatole di Natale" Valentina Lancione, pescarese residente a Milano, è stata premiata dal Comune con una pergamena di benemerenza. A consegnarla il sindaco Masci, assieme ai presidenti di commissione e consiglieri comunali Scurti e Giampietro.

L'iniziativa, portata in città ed in provincia da Valentina, arriva direttamente da Milano e consiste nel donare delle scatole contenenti oggetti e prodotti utili, ma anche giocattoli alle persone meno fortunate. La pescarese ha raccolto nella sua abitazione ed in quella di altri volontari sparsi sul territorio provinciale le scatole, che sono state donate alla Caritas, Comunità di Sant'Egidio, a Don Cristiano della parrocchia visitazione e all'ex associazione Nuova Idea, agli scout Pescara 8, alla Cooperativa Orizzonte, alle suore dell'Arca di Maria e dall'Opera Apostolaro ss Cuori di Gesù e Maria Onlus che provvederanno poi a distribuirle alle famiglie e persone in difficoltà. La Lanciotti ha commentato:

Desidero che l'iniziativa resti così com'è, senza etichette o riferimenti politici

Visto il grande successo ottenuto, l'iniziativa dovrebbe ripetersi ad inizio 2021.