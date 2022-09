Perdite idriche, Merolli (Ersi Abruzzo): "Al lavoro per una riduzione al 30%"

L'Ersi è al lavoro per ridurre al 30% le perdite idriche sulle reti abruzzesi. Lo ha fatto sapere il presidente dell'ente regionale per il servizio idrico Nunzio Merolli, che ha partecipato alla prima seduta della commissione regionale d'inchiesta che si è tenuta ieri 29 settembre per l'emergenza idrica nella nostra regione. Le perdite attualmente si attestano circa al 60%, ovvero più della metà dell'acqua che transita nella rete viene dispersa, e l'obiettivo è arrivare al 30% se non al 20% ha spiegato Merolli.

L'attività del neonato organismo ha preso il via proprio con l'audizione dell'Ersi, di cui sono state illustrate competenze, funzioni e organizzazione. Spazio poi, ai rapporti con le società di gestione idrica Aca, Cam., Gran Sasso Acqua., Ruzzo reti, Saca e Sasi e agli schemi acquedottistici principali dell'Abruzzo. Oltre al presidente, nel corso dell'audizione ha preso la parola il direttore del servizio controllo analogo, Sabrina Di Giuseppe. Merolli, come riporta Ansa, ha aggiunto:

"L'Abruzzo immette in rete 195 milioni di metri cubi all'anno: se riusciamo a ridurre le perdite avremo un surplus da 60 a 80 milioni di metri cubi annui. Questo sarebbe un risultato importante, con la riduzione delle perdite potremmo servire un'altra regione come la nostra". Nel corso dell'audizione i membri della commissione hanno posto numerose domande ai rappresentanti dell'Ersi. Tra i temi toccati anche quello dell'aumento dei costi energetici per il sistema idrico. Sara Marcozzi,. che presiede la commissione, aveva parlato di numerose e importanti criticità emerse dopo appena una seduta, fra cui la mancanza, in tutte le società pubbliche di gestione del servizio idrico, di un ingegnere idraulico.