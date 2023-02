Perdite d'acqua in via del Lavatoio a Città Sant'Angelo: scatta l'interruzione idrica per i lavori dell'Aca

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha fatto sapere che nella giornata di oggi 15 febbraio, a partire dalle 16, in via del Lavatoio scatterà un'interruzione idrica che andrà avanti fino alle 6 del mattino di giovedì 16 febbraio. L'intervento dell'Aca si rende necessario a causa delle perdite d'acqua segnalate da tempo e che non sono state risolte con gli interventi e sondaggi fino ad ora condotti dall'azienda che si occupa del servizio idrico. I cittadini aveva segnalato il problema, che si ripresentava frequentemente, già da diverse settimane.