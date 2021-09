Perdita di gasolio sulla statale 602, disagi per gli automobilisti [FOTO]

Nel pomeriggio di ieri, 3 settembre, si sono avuti disagi al traffico sulla statale 602, da via Mare Adriatico a via Fosso Grande, a causa di una lunga striscia di gasolio sull’asfalto che ha reso pericoloso il transito per i veicoli. Lo riporta Spoltore Notizie, spiegando che la perdita di carburante ha impegnato per oltre 5 ore i vigili urbani di Spoltore e Pescara insieme al personale di Sicurezza Ambiente.

Tutto sarebbe partito da un guasto a un furgone, che è stato poi individuato dalla polizia municipale pescarese. Lo sversamento, riferisce Spoltore Notizie, si è avuto all’altezza della gelateria Franca, a Santa Teresa, ma si sono registrati problemi anche in via Fellini, via Francia e via Prati. Fortunatamente non si sono verificati incidenti imputabili alla carreggiata viscida.