La denuncia di un lettore: "Da tre giorni una perdita d'acqua in via Punta Penna non ancora riparata" [FOTO]

Un nostro lettore, residente in via Punta Penna, segnala la presenza di una grossa perdita d'acqua da giovedì scorso. Lo stesso residente ha dichiarato di aver contattato l'Aca il giorno stesso della segnalazione ma ad oggi nessuno sarebbe venuto a ripararla. Dalle foto si nota come anche l'asfalto si sta gradualmente danneggiando ed alzando. Anche nella giornata di venerdì è stata effettuata una nuova chiamata di sollecito per l'intervento.