Si infittisce il mistero della perdita d'acqua in Strada Colle Pineta: "Potrebbe essere colpa di una condotta privata"

Si infittisce il mistero della perdita d'acqua che da quasi un mese si sta verificando in Strada Colle Pineta, vicino alla scuola elementare. Nella mattinata di oggi, 9 settembre, nonostante la pioggia battente il vice sindaco e assessore comunale alla pubblica istruzione Gianni Santilli si è recato sul posto insieme ai dirigenti della Bonifica e dell'Aca per cercare di capire da cosa possa dipendere tale problema. Nelle ultime ore era stata cautelativamente interrotta l'erogazione idrica proprio per individuare la causa e, soprattutto, le responsabilità, con il fine di chiarire se il guasto fosse imputabile alla condotta della bonifica o a quella dell'Aca.

Ebbene, stamane c'è stato un piccolo colpo di scena, come svela Santilli a IlPescara.it: "La causa ancora non è chiara, perché potrebbe essere determinata addirittura anche da una condotta privata. Tuttavia sia la bonifica che l'Aca non si arrendono e, quindi, adesso faranno dei controlli incrociati tra di loro per cercare di addivenire a una conclusione. Di sicuro posso dire che hanno preso in considerazione anche il fatto che la causa di tale perdita possa dipendere da una condotta privata. Sia il consorzio di bonifica che l'Aca si stanno prodigando per risolvere la questione e nel giro di qualche giorno si riuscirà a venirne a capo. Oggi, sotto l'acqua, era davvero difficile riuscire a fare lucidamente il punto della situazione".