Disagi in centro alla circolazione stradale per il corteo dell'Abruzzo Pride

Il corteo dell'Abruzzo Pride 2024 è previsto nel pomeriggio di sabato 6 luglio lungo le vie del centro di Pescara.

La manifestazione è in programma dalle ore 16 alle ore 18:30 circa.

In occasione dell'evento, come informano dalla polizia locale, è previsto un corteo che inizierà a muovere dalle ore 16 circa, snodandosi sul seguente percorso: piazzale Madonnina - lungomare Matteotti - piazza I° Maggio - via Gramsci - via Galilei - lungomare Matteotti - via Foscolo - via Venezia - via Firenze - via del Concilio - piazza Italia - via Paolucci -piazzale Madonnina.

Per ridurre al minimo i disagi al traffico, il transito veicolare verrà regolato dinamicamente, con chiusure limitate al momento del passaggio del corteo stesso. Si consiglia comunque di valutare percorsi alternativi alle strade indicate, come Corso Vittorio Emanuele II, via De Gasperi e via Ferrari, evitando la riviera e le relative parallele.