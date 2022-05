Nuovo look per le panchine della città e a ritinteggiarle sono i percettori del reddito di cittadinanza

Non solo gli operai del Comune, ma anche i percettori del reddito di cittadinanza in questi giorni sono impegnati a ritinteggiare le panchine di Pescara. E' il sindaco Carlo Masci a farlo sapere con un post in cui li ringrazia perché, scrive su facebook, “anche grazie a loro la nostra città appare più bella e accogliente”.

Solo una dei servizi di pubblica attività che chi percepisce il reddito svolge in città spiega il sindaco a IlPescara. “Siamo il Comune che ha iniziato per primo con i Puc (Programmi di utilità collettiva) e se non sbaglio siamo arrivati a credo circa 400 persone che svolgono attività pubbliche come il controllo dei parchi, del territorio e attività minima di pulizia”. Tutte cose che, ovviamente, i percettori del reddito fanno insieme agli addetti comunali come nel caso delle panchine che, in vista dell'estate, si sta provvedendo a sistemare.