Covid, l'occupazione dei posti letto in area medica torna al 38% in Abruzzo: le terapie intensive calano al 17%

Ha due facce la percentuale di occupazione dei posti letto ospedalieri per il Covid in Abruzzo.

Se da una parte cresce quella dei reparti ordinari, attestandosi al 38%, dall'altra scende quella relativa alle terapie intensive, che si ferma al 17%.

A dirlo è l'ultima rilevazione fatta dall'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, come riferisce l'agenzia Dire.

Nei reparti ordinari la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 scende al 28% a livello nazionale (-1%) e, in 24 ore, diminuisce in Emilia Romagna (25%), Friuli Venezia Giulia (36%), Lazio (32%), Liguria (37%), Marche (31%), Molise (24%), provincia autonoma di Bolzano (27%), Piemonte (28%), Puglia (25%), Sicilia (36%), Toscana (25%) e Umbria (-3% scende a 30%). La percentuale aumenta in Abruzzo (38%), nella provincia autonoma di Trento (31%) e in Sardegna (con +3% arriva a 26%) e rimane, invece, stabile in Basilicata (26%), Calabria (35%), Campania (30%), Lombardia (24%), Valle d'Aosta (30%) e Veneto (23%).

Diminuisce invece al 14% (-1%) la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19 a livello nazionale. Il calo si registra nella nostra regione (al 17%), Lazio (20%), Liguria (14%), provincia autonoma di Bolzano (10%), Puglia (13%), Sardegna (14%), Sicilia (14%), Toscana (17%) e Veneto (13%). È quanto emerge dai dati dell'8 febbraio resi noti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si registra, invece, un aumento in Basilicata (+3%, arriva l'8%), Calabria (13%), Molise (+5% arriva al 13%), provincia autonoma di Trento (21%) e Umbria (+3% arriva al 13%), mentre in Campania (10%), Emilia Romagna (16%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lombardia (11%), Marche(20%), Piemonte (15%) e Valle d'Aosta (9%) la percentuale ha un valore stabile.