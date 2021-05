Il sindaco Perazzetti sulla morte del bimbo di 2 anni a Città Sant'Angelo: "Impossibile trovare le parole"

Il primo cittadino angolano interviene a seguito della tragedia avvenuta lunedì 17 maggio in una villetta dove un bimbo di 2 anni è morto annegato

Dolore e incredulità per il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti nell'apprendere della tragedia avvenuta lunedì 17 maggio in una villetta della cittadina angolana, dove un bimbo di 2 anni è morto dopo essere annegato nella piscina.

Perazzetti, con un post su Facebook, ha sottolineato come da sindaco, da padre e da uomo sia impossibile trovare le parole in casi come questi:

"Ricevere notizie come queste ti lasciano inerme davanti al dolore, dilaniato, con il respiro corto e la mente che inizia a fare mille domande “e se fosse capitato a te?”

Il dolore lancinante che oggi i familiari stanno provando è incommensurabile, noi come comunità intera dobbiamo far sentire forte il nostro abbraccio e la nostra vicinanza a quelle persone che oggi versano lacrime di disperazione, perché una comunità forte oggi fa questo. Ciao piccolo angelo".

MORTO BIMBO DI 2 ANNI A CITTÀ SANT'ANGELO

A quanto pare, da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, i genitori dopo qualche minuto che non lo vedevano lo hanno cercato scoprendo che era caduto in acqua.