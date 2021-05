Donati gadget fatti a mano alle mamme e al personale sanitario del reparto di neonatologia e del nido dell’ospedale [FOTO]

A realizzare cappellini e portachiavi fatti a mano le volontarie dell'associazione “L’abbraccio dei prematuri” in occasione della festa della mamma

Un gradito regalo per la festa della mamma è arrivato al personale sanitario del reparto di neonatologia e del nido dell'ospedale di Pescara e alle mamme dei piccoli pazienti ricoverati, da parte delle volontarie dell'associazione "L'abbraccio dei prematuri".

Alle mamme sono stati donati dei cappellini e portachiavi a cuoricino fatti a mano, mentre al personale sono stati regalati i porachiavi come segno di vicinanza e sostegno in questo periodo che impone distanziamento sociale. L'associazione ha poi voluto ringraziare la direttrice dell'Uoc di neonatologia e terapia intensiva neonatale Susanna Di Valerio, Laura Sabatini e tutto lo staff sanitario che ogni giorno mette impegno e sacrificio nel lavoro quotidiano in corsia.