Per i pescaresi la tutela dell'ambiente è importante: cresce l'attenzione nel gettare mozziconi e piccoli rifiuti [FOTO]

Positivo il bilancio del sondaggio “Piccoli gesti, grandi crimini” condotto dalla Swg-Rachael nell'ambito della campagna Marevivo e Bat per valutare come i pescaresi si comportano con mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti e il monitoraggio satellitare di JustonEarth attivato nel corso della campagna ha dimostrato riduzione del fenomeno del littering di mozziconi e piccoli rifiuti: meno persone, in sostanza, li hanno gettati a terra.

Seicento quelli coinvolti e per l'84 per cento di loro è l'impegno dei singoli a fare la differenza nella tutela dell'ambiente. E' così soprattutto per i giovani (il 92 per cento), ma anche per i cittadini over 55 (l'82 per cento). Siamo noi, insomma, a fare la differenza. Per i cittadini la tecnologia per migliorare l'ambiente è importante: per il 69 per cento tecnologia satellitare e intelligenza artificiale possono fare la differenza e solo il 5 per cento ritiene che le iniziative di sensibilizzazione, anche se associate a tecnologia, non saranno utili a migliorare il saldo ambientale, perché non cambieranno le abitudini dei cittadini.

Per il 77 per cento dei pescaresi il pianeta vive una situazione critica, con il 76 per cento che crede che lo sviluppo sostenibile e la difesa dell'ambiente non sia una moda: tutti, insomma, pensano che tutelare l'ambiente sia un dovere di tutti.

“Le analisi satellitari effettuate con la tecnologia di JustonEarth – spiega Andrea di Paolo, responsabile Affari legali, regolamentari e compliance area sud Europa di Bat - sono alla base del progetto ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ e hanno numerosi e virtuosi utilizzi: permettono di misurare il fenomeno prima, durante e dopo l’attivazione della campagna di sensibilizzazione, forniscono linee guida utili alle istituzioni locali in tema di salvaguardia del territorio, e servono a misurare l’efficacia della campagna stessa. Nel caso di Pescara, abbiamo effettuato una prima rilevazione satellitare il 29 luglio, prima del suo avvio, quindi una serie di ulteriori passaggi che hanno permesso di verificare l’efficacia della campagna di sensibilizzazione”.

Le analisi di JustonEarth hanno diviso il Comune di Pescara in un reticolo composto da 4.058 celle: all’interno di ogni cella è stata cercata, attraverso le immagini satellitari, l’impronta spettrografica dei mozziconi di sigaretta e dei principali rifiuti di piccole dimensioni abbandonati in strada. A ogni cella, sulla base dei risultati, è stata assegnata una etichetta che rileva la quantità di rifiuti presenti, creando una mappa delle zone della città per “aree di rischio”, ovvero più o meno interessate dal fenomeno, e si è analizzata nel tempo la variazione di littering in ogni cella, misurando così l’efficacia delle iniziative effettuate per combattere l’abbandono dei mozziconi e promuovere comportamenti virtuosi.

“Il connubio tra tecnologia satellitare, intelligenza artificiale e azioni di sensibilizzazione si è dimostrato, ancora una volta, la scelta vincente nella lotta all'inquinamento e nella tutela del territorio – aggiunge Raffaella Giugni, responsabile Relazioni istituzionali di Marevivo -.. Con il prezioso contributo di BAT e la collaborazione con le realtà locali, noi di Marevivo non smetteremo di adoperarci per migliorare le abitudini dei cittadini e di combattere in difesa del mare e dell'ambiente”.