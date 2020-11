Nuovo presidente per la Fondazione Paolo VI, è l’avvocato Peppino Polidori [FOTO]

Nuovo presidente per la Fondazione Paolo VI, è l’avvocato Peppino Polidori. L’ufficializzazione della nomina è stata effettuata ieri ai direttori dei vari centri, nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato sia monsignor Tommaso Valentinetti sia il neopresidente Polidori.

“Ringrazio di cuore l’arcivescovo Tommaso Valentinetti per le parole di apprezzamento e di auspicio che formula per aver indicato la mia persona alla guida della Fondazione Papa Paolo VI - ha detto Polidori - Una struttura così importante, ricca di storia, solidarietà, accoglienza, di impegno, talvolta di sacrificio per quanti vi lavorano. Il mio auspicio è quello di essere all’altezza come persona e come professionista di questo incarico così unico e di prestigio, che si fonda sulla forza dell’impegno e della carità verso il prossimo”.