Poste, pensioni di gennaio in pagamento nel Pescarese dal 28 dicembre: ecco i turni

Poste Italiane comunica che le pensioni di gennaio 2021 saranno in pagamento nel Pescarese da domani, 28 dicembre 2020. Turnazione come sempre in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali:

cognomi dalla A alla C lunedì 28 dicembre

cognomi dalla D alla G martedì 29 dicembre

cognomi dalla H alla M mercoledì 30 dicembre

cognomi dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre

cognomi dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali negli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro al loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

Per chi ha scelto l’accredito, invece, il ritiro sarà possibile dai 52 Atm Postamat della provincia senza bisogno di recarsi allo sportello.