Dopo 32 anni va in pensione il vigile del fuoco Alberto Liberati [FOTO]

Dopo 32 anni va in pensione il vigile del fuoco Alberto Liberati, entrato nel 1991 nel comando di Milano per poi prestare servizio, per quasi tutta la sua carriera, nel comando provinciale di viale Pindaro, a Pescara. Gli ultimi anni li ha vissuti, professionalmente parlando, da capo reparto e capo turno, facendosi apprezzare e voler bene dai suoi colleghi perché "ci ha considerato sempre tantissimo", come svela uno di loro a IlPescara.it.

L'esperto pompiere, nella serata di venerdì 28 luglio, è stato festeggiato dal turno "A": un momento molto particolare, perché ha coinciso con il giorno del suo 60esimo compleanno nonché dell'ultimo turno notturno prima della meritata messa a riposo. Nel 2012/2013, con il passaggio di grado a caposquadra, Liberati ha prestato servizio nei comandi di Roma, San Benedetto del Tronto e Roseto degli Abruzzi, ma Pescara gli è sempre rimasta nel cuore.

E ieri, dopo ben 32 anni, ha terminato l'operatività nel proprio comando di appartenenza e, soprattutto, con il suo storico turno "A", che lo ha festeggiato a dovere prima di salutarlo.