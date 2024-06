Va in pensione il direttore dell'Aurum ed ex consigliere comunale Licio Di Biase

Il direttore dell'Aurum ed ex consigliere comunale e presidente del consiglio Licio Di Biase, a partire dal primo luglio andrà in pensione. Di Biase ha voluto quindi tracciare un bilancio dell'attività svolta negli ultimi 5 anni nella struttura, considerando che ne è stato direttore per 10 anni, a partire dal 2014:

"Gli eventi ospitati presso l’Aurum nel quinquennio 2019-2024 sono stati di grande prestigio, ovviamente considerando la forzata pausa a causa del Covid che nel biennio 2020-2021 ha pressoché azzerato gli eventi-. Nel 2019 ci sono stati eventi programmati dalla precedente amministrazione e nel 2020 e 2021, come già sottolineato, c’è stato un blocco quasi totale. Nel 2022 e nel 2023, alla ripresa delle attività, abbiamo ospitato la presentazione di circa 50 libri e 40 mostre l’anno nella sala degli Alambicchi, offrendo spazi soprattutto alle realtà locali, anche se ovviamente abbiamo ospitato artisti ed autori di spessore nazionale. Questi eventi sono stati

importanti in quanto l’Aurum si è aperto al territorio locale.

Un aspetto significativo di svolta rispetto al passato è che l’Aurum è diventata una location moltoambita dalle agenzie di comunicazione di Bologna, Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli che hanno organizzato nel 2022 circa cento congressi, fiere e workshop di livello nazionale che sono divenuti circa duecento nel 2023 ed anche nel 2024: Congressi medici, Fiere di vino, olio, antiquariato e workshop di vario genere. Il 2023 è diventato l’anno emblema di questo sviluppo, avendo ospitato circa 700 eventi, considerando anche i 40 matrimoni, le 40 mostre e le presentazioni dei libri."

Di Biase poi ha ricordato i vari appuntamenti, fra cui il Festival dannunziano, la mostra mercato dell'antiquariato, il Giro d'Italia, Cartoons on the bay, il Festival del Liberty, Concerti sotto le stelle (8 serate di media ogni estate), Premi Flaiano (3/4 giorni). Infine l'Aurum ha ricevuto anche il riconoscimento di "Eccellenza italiana"