Il capo squadra dei vigili del fuoco Antonio Pantalone va in pensione: il saluto dei colleghi

Una vita spesa per gli altri quella del capo reparto dei vigili del fuoco Antonio Pantalone che dopo 33 anni di servizio è pronto a godersi la meritata pensione. Ultimo giorno di sevizio per lui nella caserma di viale Pindaro dove ha salutato i colleghi che, a loro volta, lo hanno omaggiato suonando in suo onore le sirene nel piazzale della caserma. Un grazie sentito per il suo esempio e per l'importante contributo che ha dato al corpo in questi anni molti dei quali trascorsi proprio a Pescara.

Dopo il corso di addestramento a Roma, Patalone ha prestato servizio nei comandi di Milano, Ancona e Rimini prima di far rientro a Pescara. Dove nel 2011 è diventato caposquadra. Qualifica che lo porterà a spostarsi di nuovo a Roma. Assegnato al distaccamento cittadino del Rione Prati, vive una intensa esperienza lavorativa nella capitale. Quindi il rientro nuovamente a Pescara, dove continua la sua carriera fino alla qualifica di capo reparto. Quella con cui oggi saluta la sua divisa.

Innumerevoli gli interventi ai quali ha partecipato durante la sua lunga carriera, dando il suo contributo in termini di abnegazione e professionalità. E' stato impegnato in numerose missioni e calamità che hanno interessato il territorio nazionale, tra le quali i terremoti di Umbria e Marche, L’Aquila e per ultima la tragedia di Rigopiano.

Ora potrà di certo dedicarsi ai sui hobby, ma chi è vigile del fuoco lo resta sempre con o senza divisa.