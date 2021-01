Dopo 70 anni di attività va in pensione lo storico barbiere "Tony Brooks"

Il sindaco di Pescara Masci ha premiato lo storico barbiere Tonino Brocchi, conosciuto da tutti come "Tony Brooks". Dopo 70 anni di attività in città, infatti, Tonino va in pensione cessando l'attività a fine 2020. Per questo, il primo cittadino ha voluto dare un tributo e ringraziamento a nome di tutta la città:

"A fine 2020 ha cessato la sua attività dopo 70 anni di lavoro, in cui ha vissuto il passaggio al mondo moderno restando, con orgoglio, sempre fedele alla tradizione romantica di barberia artigianale."

La sede storica della sua barberia si trova in via Ravenna,