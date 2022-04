Penne, per la processione del Venerdì Santo sarà obbligatoria la mascherina all'aperto

A Penne sarà obbligatorio indossare la mascherina all'aperto in occasione della processione del Venerdì Santo che si terrà il prossimo 15 aprile. Come informa, infatti, una nota di Palazzo di Città, il sindaco Gilberto Petrucci ha firmato l'ordinanza n. 9 del 2022 che stabilisce, per quanti parteciperanno alla funzione solenne anche come semplici spettatori, l'obbligo di munirsi degli appositi dispositivi di protezione.

Restano esentati i bambini con meno di 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché i figuranti del corteo quando l’uso di tale dispositivo sia incompatibile con l’esercizio della mansione a loro assegnata.

"I dati che arrivano dalla curva epidemica - ha spiegato il sindaco Petrucci - impongono di non abbassare la guardia e fare attenzione. L'iniziativa è stata condivisa con il comitato organizzatore, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità". L'evento religioso, dunque, si terrà ma nel rispetto delle normative anti Covid vigenti.