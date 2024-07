A Penne festa a sorpresa per Donatella Di Pietrantonio: “Non chiedetemi più perché restiamo a vivere nei paesi” [VIDEO]

Ha da poco vinto il premio Strega 2024 con il libro “L’età fragile”: in Abruzzo e nel resto d’Italia in molti si sono congratulati con la scrittrice abruzzese, nata ad Arsita, nel Teramano, ma ormai a Penne da moltissimi anni. Qui, Donatella Di Pietrantonio, che svolge la professione di dentista per bambini, è conosciuta e amatissima