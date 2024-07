A Penne la riunione del comitato provinciale per l'ordine e sicurezza dedicato alla prevenzione degli incendi

Il 17 luglio si è riunito a Penne il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dedicato alle misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale da attuare nella stagione estiva 2024.

Nella sala consiliare erano presenti il prefetto Flavio Ferdani ha presieduto una riunione per discutere dell'atto di indirizzo del ministero per l'individuazione dell’arco temporale di svolgimento delle attività in argomento (dal 15 Giugno al 15 Ottobre) e le connesse raccomandazioni per la stagione estiva. All’incontro hanno preso parte il procuratore della Repubblica di Pescara, il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile e Numero unico emergenza 112, i sindaci dei Comuni di Penne, di Carpineto della Nora, di Collecorvino, di Farindola, di Loreto Aprutino, di Montebello di Bertona, , di Pianella, di Picciano, di Villa Celiera, nonchè i vicesindaci dei Comuni di Brittoli, di Catignano, di Vicoli, il questore, il vicecomandante provinciale dell’arma dei carabinieri, il comandante del gruppo guardia di finanza di Pescara, il comandante dell' esercito italiano dell’Aquila, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il vicecomandante del gruppo carabinieri forestale di Pescara.

Nell’occasione, il Prefetto ha posto l’accento sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sui possibili rischi determinati non solo da condotte dolose, ma anche da quelle colpose, che creano le condizioni favorevoli per l’origine e la propagazione di incendi, sollecitando soprattutto i sindaci ad adottare ogni utile iniziativa per anticipare la soglia di tutela nella peculiare materia esaminata, sia con una ulteriore intensificazione del dispositivo di controllo del territorio mediante il supporto delle polizie locali, sia con iniziative di sensibilizzazione della popolazione, tese ad incentivare il diffuso contributo alle forze dell’ordine ed alle autorità di pubblico soccorso, tramite il

ricorso al 112 ed alla sala operativa unificata permanente della Regione, che rimarrà aperta per tutta la stagione estiva. Fondamentale anche la manutenzione delle aree verdi e delle zone di confine con strade e ferrovie soggette spesso a inneschi.

Altro focus ha riguardato la necessità di tenere aggiornati i piani di protezione civile comunali per attuare un efficace modello di intervento multilivello nella gestione di eventuali emergenze tanto nei contesti rurali, quanto nelle zone antropizzate o, comunque, di interesse turistico.