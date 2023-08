Due pediatri cessano l'attività convenzionata con l'Asl, un medico apre un nuovo studio

A partire dal 1° agosto due pediatri cessano il rapporto convenzionale con l'Asl di Pescara: si tratta della dottoressa Rossana Di Florio per l’ambito territoriale di Pescara e del dottor Domenico Cappellucci per l’ambito territoriale di Cepagatti, Città Sant’Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano e Civitaquana.

L’Asl di Pescara invita i genitori o i tutori legali degli assistiti di questi due medici a scegliere un altro pediatra di libera scelta. La scelta può essere effettuata sia nell’ambito territoriale di Pescara, solo a tempo determinato, sia, a tempo indeterminato, negli altri ambiti territoriali dell’Asl di Pescara, tra i pediatri che non abbiano ancora raggiunto il numero massimo di assistiti e previo assenso del medico prescelto. La scelta può essere effettuata anche in favore del medico del ruolo unico di assistenza primaria per la fascia di età compresa tra i sette ed i quattordici anni. In tal caso può essere scelto un medico o nello stesso ambito territoriale di Pescara, ovvero in qualsiasi altro Comune dell’Asl di Pescara in tal caso previo assenso del medico prescelto.

È disponibile il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo Sanità on Line” a questo link. In alternativa è possibile recarsi in un ufficio Scelta e Revoca del Cers (ex Distretto Sanitario) della Ask di Pescara.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° agosto, il dottor Francesco Di Silvestro, medico di medicina generale a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino e Collecorvino, apre lo studio medico a Collecorvino, in via Giulio Giordano 2/4. Tel.: 085/8207180, 334/6457606, e-mail francescodsf@libero.it. Giorni e orari di apertura: lunedì ore 8.30-11.30, ore 17-19, martedì ore 8.30-11.30, mercoledì ore 8.30-11.30, giovedì ore 16-19, venerdì ore 8.30-11.30. Gli orari potrebbero subire variazioni.